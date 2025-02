Bornheim – Unseriöse Handwerker – Zeugen gesucht

Bornheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13.02.2025 wurde gegen 12 Uhr in der Gartenstraße in Bornheim die Reparatur einer Dachrinne an einem Haus angeboten. Für einen Preis von 140 Euro wurde eingewilligt. Nachdem die Arbeiten beendet waren, verlangten die unseriösen Handwerker plötzlich 1900 Euro. Die Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei, die Handwerker entfernten sich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Handwerker sollen mit einem weißen Transporter mit französischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der sogenannten Dachhaie und rät: Fremden gegenüber sollten Sie bei Haustürgeschäften misstrauisch sein. Lassen Sie Reparatur arbeiten am Haus von seriösen Handwerksbetrieben durchführen. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern können Sie auch im Internet unter http://www.polizei-beratung.de nachlesen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau