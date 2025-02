Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13.02.2025 gegen 13:30 Uhr wurde ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Honigsäckelstraße in Bad Dürkheim verletzt. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Honigsäckelstraße in Fahrtrichtung Altenbacher Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der 14-Jährige wurde leicht an den Händen und am Kinn verletzt. Die erziehungsberechtige Mutter gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. An der Heckscheibe des VW entstand ein Schaden von 500 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim