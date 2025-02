Speyer – Osterferien in der Walderholung 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Walderholung öffnet in den Osterferien erneut die Tore für Grundschulkinder aus Speyer und bietet ein vielfältiges Programm rund um das Thema Ostern. So können Eier bunt gefärbt, Kresse-Nester gepflanzt oder Osterhasen gebastelt werden. Das Ganztagsprogramm, von 8 bis 16 Uhr, findet ab Montag, 14. April, bis Donnerstag, 17. April 2025, statt Eine Verpflegung in Form eines Frühstücks und Mittagessens ist im Ganztagsprogramm enthalten. Die Anmeldung für das Osterferienprogramm startet ab Mittwoch, 12. März 2025, um 20 Uhr und kann auf der Homepage der Jugendförderung, www.jufö.de, vorgenommen werden. Dort sind auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Jugendförderung abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer