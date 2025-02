Speyer – Bewährte Kontinuität mit neuer Generation – Führungswechsel bei den Stadtwerken Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 1. September 2025 wird es bei den Stadtwerken Speyer (SWS) einen Wechsel in der Geschäftsführung geben. Georg Weyrich tritt die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Wolfgang Bühring an, der am 31. August 2025 nach 28 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand wechselt. „Mit Georg Weyrich setzen wir auf Kontinuität und zugleich auf einen Generationenwechsel in der Führung der Stadtwerke. Seine Erfahrung im Unternehmen, kombiniert mit neuen Impulsen, sorgt für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung und einen reibungslosen Übergang“, äußert sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zu den personellen Veränderungen. „Gleichzeitig danke ich Wolfgang Bühring bereits jetzt für seine wegweisende Arbeit und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seine Fachkompetenz und sein großes Engagement haben die Stadtwerke Speyer nachhaltig geprägt. Ich freue mich, dass er in den kommenden Monaten noch für eine geordnete Übergabe zur Verfügung steht.“

Der Aufsichtsrat der SWS hat den 36-jährigen Georg Weyrich in seiner letzten Sitzung zum Geschäftsführer gewählt. Georg Weyrich hat an der DHBW Mannheim den Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik erworben und anschließend ein Masterstudium im Bereich Marketing-Management (MBA) an der Hochschule Kaiserslautern absolviert. Mit dieser Kombination aus IT-Expertise und strategischem Marketing-Know-how bringt er fundierte Kenntnisse in digitalen Geschäftsmodellen, datengetriebenem Marketing und modernen Unternehmensstrategien mit. Unter seiner Leitung wurden bereits wegweisende Smart-City-Projekte, wie zum Beispiel der Glasfaserausbau, angestoßen und umgesetzt.

„Durch seinen bisherigen herausragenden Einsatz bei den Stadtwerken und seine etablierte Rolle als Sparringspartner der Geschäftsführung ist Georg Weyrich bestens auf die neue Verantwortung vorbereitet“, zeigt sich Wolfgang Bühring sehr zufrieden über die interne Besetzung der Stelle. „Mit einer Führungskraft aus den eigenen Reihen setzen wir auf Kontinuität in der Mitarbeiterführung und eine Fortführung der bisherigen Unternehmensausrichtung“, führt der SWS-Chef weiter aus. Georg Weyrich blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen: „Ich freue mich darauf, die Stadtwerke Speyer in eine zukunftsfähige und nachhaltige Richtung weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit der SWS-Belegschaft möchte ich innovative Lösungen für die Energieversorgung vorantreiben, den Ausbau erneuerbarer Energien stärken und die Digitalisierung der Versorgungsinfrastruktur weiter voranbringen.“

Die Stadtwerke Speyer versorgen die Domstadt und die Region mit Strom, Erdgas, Wasser sowie Wärme, sind Netzbetreiber und bieten moderne Energie- und Kommunikationsdienstleistungen. Zudem gehören die Betriebsführung der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) und der Betrieb des Sport- und Erlebnisbades bademaxx in ihre Zuständigkeit. Mit rund 350 Mitarbeitenden sind die SWS einer der größten Arbeitgeber in der Region. Alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Speyer ist die Stadt Speyer.

