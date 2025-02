Sinsheim – Mit dem Auto in den Acker gefahren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 42-jähriger Mann kam am späten Mittwochabend auf der B 292 zwischen Sinsheim und Waibstadt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und landete in einen Acker. Der Mann war gegen 23 Uhr mit einem VW auf der B 292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs. In Höhe der Mülldeponie verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge fuhr er über den Seitengraben und den Radweg und kam schließlich in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Das Fahrzeug des Mannes wurde stark beschädigt und musste aus dem Acker gezogen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Inwiefern an dem Acker Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Der 42-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des VW-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Sinsheim eine Blutprobe entnommen. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim