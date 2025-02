Ramstein-Miesenbach(Kreis Kaiserslautern) – Sicherstellung von potenziellem Diebesgut – Eigentümer gesucht

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:09 Uhr und 20:45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Haus im Stahlbergweg und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand öffneten die Unbekannten zunächst gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld ... Mehr lesen »