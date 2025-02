Offenbach – Lagerfeuer außer Kontrolle

Offenbach/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12.02.2025 wurde gegen 18:55 Uhr ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Neumühle in Offenbach gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass durch einen 21-Jährigen im Innern des Gebäudes ein Lagerfeuer entzündet wurde, welches außer Kontrolle geriet. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen wurde eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Landau