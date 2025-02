Mannheim – Weltgebetstag 2025 voller Zuversicht und Zerbrechlichkeit Mit dem Titel „wunderbar geschaffen“ laden evangelische und katholische Gemeinden am 7. März zu ökumenischen Feiern ein.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 7. März ist Weltgebetstag. Den Gottesdienst, der rund um den Globus in 150 Ländern gefeiert wird, haben Christinnen von den Cookinseln im Südpazifik vorbereitet. Damit setzen sie ein Zeichen voller Zuversicht – für die Schönheit der Schöpfung und einen Blick für deren Zerbrechlichkeit und für die Alltagsnöte der Menschen. Evangelische und katholische Gemeinden laden ein, am 7. März in die Lebensrealität der Cookinseln einzutauchen. Südsee, weiße Strände und kristallklares Wasser, Palmen und schroffe Berge. Die Schönheit der Natur, die tief verwurzelte Kultur und die besondere Bedeutung des Meeres und der Schöpfung faszinieren auch die Besucher: innen der Cookinseln. Das positive Lebensgefühl der Menschen beeindruckt. Doch ist die Inselgruppe im Südpazifik mehr als ein vermeintlicher Südsee-Traum.

Von ihren Kraftquellen berichten die Schreiberinnen des Weltgebetstags-Gottesdienstes daher ebenso wie von den Schattenseiten ihres Alltags. Denn der Klimawandel mit dem ansteigenden Meeresspiegel und den Überflutungen bedroht die Existenz auf einigen der 15 Inseln. Diskussionen um den Tiefseebergbau, mit dem seltene und wertvolle Rohstoffe vom Meeresboden abgebaut werden sollen, verlaufen sehr kontrovers und spaltend. In den Gottesdiensten kommen diese Aspekte und auch die Themen Gewalt gegen Frauen und Kinder, Bildung für alle und die Gesundheitsversorgung zur Sprache.

Neckarstadt: 6.-9. März in der Melanchthonkirche rund um den Weltgebetstag

Die evangelische Gemeinde in der Neckarstadt lädt wieder ökumenisch zum Weltgebetstagswochenende in die Melanchthonkirche

(Lange Rötterstr. 39) ein: Bereits am 6. März sind von 8 bis 12 Uhr Schüler:innen im Alter von 9 bis 11 Jahren eingeladen. Am Nachmittag findet um 16 Uhr ein Gottesdienst für kleine Leute (0-5 Jahre) statt. Erwachsene und alle Interessierten können am 7. März um 19 Uhr einen Weltgebetsgottesdienst mitfeiern. Und am 8. März beginnt um 16 Uhr die Kinderkirchennacht für Kinder (6-12 Jahre), Konfis, Teamer und Erwachsene. Das Weltgebetstagswochenende in der Neckarstadt findet dann am 9. März um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst für Groß und Klein seinen feierlichen Abschluss.

Hier finden am Freitag, 7. März, ökumenische Weltgebetstags-Gottesdienste statt:

Almenhof

18 Uhr: Maria-Hilf-Kirche, August-Bebel-Str. 49.

Feudenheim

19 Uhr: Bonhoefferhaus, Eberbacher Str. 3, anschließend gemütliches Beisammensein bei Gesprächen und Essen – „Mitgebrachtes wird geteilt“.

Friedrichsfeld

19 Uhr: Bernhardushof, Kolmarer Str. 86.

Gartenstadt

18 Uhr: St.-Elisabeth-Kirche, Am Kiefernbühl 4.

Innenstadt

18 Uhr: Marktplatzkirche St. Sebastian, F1,7.

Käfertal

18 Uhr: Unionskirche, Unionstr. 6, mit anschließendem Essen und Beisammensein.

18 Uhr: Philippuskirche, Deidesheimer Str. 25, mit anschließendem Essen und Beisammensein.

Neckarstadt

19 Uhr: Melanchthonkirche, Lange Rötterstr. 39.

Neuhermsheim

17 Uhr: Evangelisches Gemeindezentrum der Thomasgemeinde, Johannes-Hoffart-Str. 1.

Rheinau

18 Uhr: St. Antonius, Gemeindesaal, Rheinauer Ring 262.

Sandhofen

17.30 Uhr: Griechisch-orthodoxes Gemeindezentrum, Scharhofer Str. 17.

Schönau

17 Uhr: Pfarrer-Veit-Haus, Memeler Str. 34a.

Seckenheim

19 Uhr: Erlöserkiche, Seckenheimer Hauptstr. 135.

Vogelstang

17 Uhr: Zwölf-Apostel-Kirche, Geraer Ring 6.

Wallstadt

18 Uhr: Petruskirche, Mosbacher Str. 14, anschließend gemeinsames Essen und Beisammensein im Gemeindehaus.

Edingen

19 Uhr: Pfarrheim, Kolpingstr. 9.

Neckarhausen

19 Uhr: Gemeindehaus St. Michael, Hauptstr. 365.

Ilvesheim

18 Uhr: Martin-Luther-Kirche und Gemeindesaal, Neue Schulstr. 10.

Der Weltgebetstag ist die weltweit größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Mit seinem weltumspannenden Gebet macht er sich stark für ein respektvolles Miteinander. Er findet immer am ersten Freitag im März statt. Zu diesen ökumenischen Gottesdiensten in 150 Ländern sind alle Menschen eingeladen. Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land die Liturgie, also Ablauf und Inhalt des Gottesdienstes, vor. Der erste internationale Gebetstag wurde 1927 gefeiert. In Deutschland wird dieser Tag seit rund 70 Jahren begangen. Motiv: World Day of Prayer International Committee.