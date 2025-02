Mannheim – Projekte vom Land als mögliche Auftrags- und Einnahmequelle auch für das Handwerk – Online-Seminar stellt Vergabeplattform Baden-Württemberg vor – Einblicke in den Ablauf der öffentlichen Auftragsvergabe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Vergabeplattform Baden-Württemberg ist Thema eines Online-Seminars am Mittwoch, 26. Februar 2025, von 16 bis 18 Uhr, das Handwerksunternehmern Einblicke in die Vergabeverfahren des Landes gibt und aufzeigt, wie sich Aufträge vom Land sichern lassen.

Aaron Maier, Technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, unterstreicht das Potenzial für das Handwerk in diesem Bereich: „Öffentliche Projekte können eine wichtige Auftrags- und Einnahmequelle für bestimmte Handwerksgruppen sein“, sagt er. Doch wie kommt man eigentlich an Aufträge vom Land? „Wer dazu mehr weiß, kann sich Vorteile verschaffen“, so der Berater der Handwerkskammer in Mannheim. Das Web-Seminar von HandwerkBW gibt Tipps und Informationen. Vorgestellt wird der Auftraggeber „Vermögen und Bau (VBA)“, der als Landesbehörde alle Aufgaben rund um die Immobilien des Landes wahrnimmt. Dazu zählt auch die öffentliche Auftragsvergabe. Diese läuft über die Vergabeplattform https://vergabe.landbw.de, deren Nutzung kostenlos ist. Beim Online-Seminar erfahren die Teilnehmenden, wie das Vergabeverfahren organisiert ist und was den Auftraggeber auch für Handwerksbetriebe attraktiv macht.

Schwerpunkt des Online-Workshops wird eine Live-Demonstration der Vergabeplattform sein. „Die Teilnehmenden erfahren dabei, wo passende Ausschreibungen zu finden sind, wie man Angebote abgibt und wie der genaue Ablauf des Verfahrens ist“, erklärt Aaron Maier. Step by Step wird man durch alle Schritte und Klicks des Vergabeverfahrens geführt und lernt so Details und Möglichkeiten kennen.

Das Web-Seminar richtet sich an interessierte Handwerksbetriebe, schult aber auch Mitarbeitende der Innungen, Landesfachverbände, Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften. Veranstalter des Workshops am 26. Februar 2025 ist HandwerkBW. Die Einwahldaten zur Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden am Tag des Termins. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Informationen bei Aaron Maier, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald