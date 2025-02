Mannheim – Polizei stoppt Autofahrer auf Drogen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 56-jährige Frau war am Mittwoch auf ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg an der Berliner Straße in Richtung Hans-Thoma-Platz unterwegs. Kurz nachdem sie gegen 22 Uhr die Haltestelle “Mathematikon” passiert hatte, bemerkte sie ein Ziehen an ihrem Fahrrad und hörte einen lauten Schlag. Ein schräg hinter ihr befindlicher Radfahrer war gestürzt, als er ... Mehr lesen »