Mannheim – Manipulationen an Parkschein-Automaten – Warnhinweis – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter manipulierten mehrere Parkschein-Automaten im Stadtteil Oststadt. Am Dienstagmorgen meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass an einem Parkschein-Automaten in der Lessingstraße manipuliert wurde. An diesem ist eigentlich ein QR-Code angebracht, über welchen man mittels Smartphone die Parkgebühren begleichen kann. Unbekannte hatten nun diesen Code mit einem eigenen Aufkleber überdeckt, sodass Parkplatzkunden an ein Konto der Betrüger überwiesen. Eine Nachschau in der näheren Umgebung ergab insgesamt weitere 4 manipulierte Parkschein-Automaten.

Die Polizei rät, bei der Bezahlung des Parktickets per App darauf zu achten, dass der QR-Code, der an den Automaten angebracht ist, nicht durch einen anderen Code überklebt wurde. Nutzer der App sollten nicht den QR-Code abscannen, sondern die angegebene Zahlenkombination von Hand in der App eingeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Manipulationen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim