Mannheim – Kochwerkstatt für Kinder Kinder Kaufhaus Plus lädt ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie macht gesunde Ernährung Spaß? Das erfahren kleine Küchenchefs und hungrige Entdecker bei der Kochwerkstatt für Kinder am Mittwoch, 5. März 2025, von 11:00 bis 14:00 Uhr im Bürgerhaus Neckarstadt-West (Lutherstraße 15). „Es ist entscheidend, bereits bei den Jüngsten anzufangen, ihnen ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu vermitteln.“, erzählt Tatjana Briamonte-Geiser, Kinderkaufhaus-Leiterin. Gerade in den ersten Lebensjahren werde der Grundstein für ihre zukünftigen Essgewohnheiten gelegt. „Deshalb freuen wir uns, die Kinder zu einer Kochwerkstatt einzuladen, in der sie spielerisch lernen können, wie einfach und lecker gesunde Mahlzeiten sein können.“ Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein spannender Kurzvortrag zum Thema Ernährung, bevor sie gemeinsam leckere Gerichte zubereiten, ausprobieren und genießen können. Die Kochwerkstatt richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und bietet eine tolle Gelegenheit, spielerisch den Umgang mit frischen Zutaten zu lernen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter: kinderkaufhaus.mannheim@diakonie.ekiba.de

Quelle: Diakonisches Werk

der Evangelischen Kirche Mannheim