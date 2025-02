Mannheim – Kindergeld mit 18: Vereinfachtes Antragsverfahren möglich – Erleichtertes Verfahren für Kindergeldberechtigte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem herzlichen Dank für ihr jahrzehntelanges Engagement verabschiedete die Stadt Heidelberg die Leiterin des Standesamtes in den Ruhestand. Seit 2002 stand Annette Bühler an der Spitze des Amtes, hat unzählige Paare getraut, Geburtsurkunden ausgestellt und die Bürgerinnen und Bürger bei anderen wichtigen Lebensereignissen begleitet. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern ... Mehr lesen »