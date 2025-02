Mannheim – Einschränkungen wegen Demonstration am 14. Februar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute am 13.02.2025 ereignete sich in der Mittagszeit ein schwerer Unfall in der Ludwigshafener Saarlandstraße. Ein Auto kollidierte mit einem Radfahrer und anschließend mit einem Baum. Im Einsatz waren Rettungskräfte sowie Polizei. Über den Unfallhergang sowie etwaige Verletzte kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Es wird nachberichtet. INSERAT Wasserspass in ... Mehr lesen »