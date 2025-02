Mannheim – Die Reinigungswoche geht wieder los! – Das beliebte Event findet vom 15. März bis 22. März 2025 statt – Jetzt bis zum 6. März anmelden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frühjahrsputz in Mannheim kann kommen: die Stadt Mannheim weitet die beliebte Reinigungswoche auf acht Tage aus. Vereine, Einzelpersonen und Familien, Kindertagesstätten, Schulklassen, Institutionen und Unternehmen können eine eigene Reinigungsaktion anmelden und an der Reinigungswoche teilnehmen. So kann man mitmachen: einfach unter www.mannheim.de/rausputzen das Online-Formular ausfüllen. Der Stadtraumservice Mannheim stellt Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung und holt den gesammelten Müll ab. Die Materialien werden im Rahmen der Reinigungswoche an Kinderhäuser und Schulen ausgeliefert, Vereine und Einzelpersonen bzw. Familien können die Materialien in Bürgerservicestandorten abholen. Unternehmen und Institutionen erhalten ihre Materialien in der Käfertaler Straße. Die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden separat informiert, wo und wann sie ihre Reinigungsutensilien abholen und zurückgeben können.

Als Belohnung winkt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neben mehr Sauberkeit in der eigenen Nachbarschaft, das gute Gefühl, etwas für die Umwelt getan zu haben. Und mit etwas Glück gibt es die Chance auf einen von vielen attraktiven Gewinnen. Während der Reinigungswoche haben Kindertagesstätten, Schulen, Vereine und sonstige gemeinnützige Institutionen zusätzlich die Chance Geldpreise für ihre Einrichtung zu gewinnen. Die eifrigsten Sammlerinnen und Sammler werden bei einer gesonderten Preisverleihung beim Stadtraumservice geehrt. Auch nach der Reinigungswoche unterstützt die Stadt die Reinigungsaktionen aller Freiwilligen mit der Ausgabe von Reinigungsutensilien und der Abholung des gesammelten Mülls. Eigene Reinigungsaktionen (sogenannten Cleanups) können das ganze Jahr über zeitlich flexibel online auf www.mannheim.de/rausputzen angemeldet werden. Wer möchte, kann auch andere Interessierte zu seinem Cleanup einladen und zeigen, dass die Sauberkeit in Mannheim wichtig ist! Im vergangenen Jahr haben mehr als 9.300 Mannheimerinnen und Mannheimer im öffentlichen Raum gereinigt und zum Umweltschutz in der eigenen Nachbarschaft beigetragen. Hinzu kommen über 600 Personen, die regelmäßig als Sauberkeitspatinnen und -paten Spazierwege, Grünanlagen und Spielplätze von Unrat befreien.

Quelle: Stadt Mannheim