Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Frieden Frauen Volksversammlung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Farce Frieden Frauen Volksversammlung der Pfalzbau Bürger Bühne, die vier Aristophanes-Komödien zu einem unterhaltsamen und hintergründigen Theaterabend zusammenführt, wird am Donnerstag, 27.2.2025 um 19.30 Uhr nochmals auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt.

Aristophanes kommentierte in seinen Stücken mit scharfer Satire Ereignisse wie Kriege, De-mokratieverlust und Geschlechterkonflikte. Aus der Perspektive des Volkes, das den Katas-trophen seiner Zeit mit einer provozierend einfachen und unverstellten Weltsicht begegnet, entwickelt er unermüdlich neue Konzepte, um endlich Frieden zu schaffen. Lysistrata zum Beispiel schlägt einen Sexstreik vor. Durch Verweigerung sollen die Frauen ih¬ren Männern die Aggressionen austreiben. Praxagora wiederum sieht in einem ausschlie߬lich weiblichen Parlament die Lösung aller Konflikte. Thrygaios beschließt, auf einem Mistkä¬fer in den Him-mel zu fliegen und dort die Friedensgöttin zu befreien. Dikaiopolis schließlich verhandelt mit den Spartanern einen exklusiven Sonderfrieden, ganz für sich al¬lein. All diese phantasie-vollen Ideen bieten reichlich Stoff für deftige Komik und anarchisches Volksthea¬ter.

Die Pfalzbau Bürger Bühne ist ein Ensemble aus bis zu 20 Spielerinnen und Spielern im Alter zwischen 13 und 80 Jahren. Unter der Leitung von Tilman Gersch und Barbara Wendland setzt sich die Gruppe mit literarischen Stoffen auseinander, um sie auf die eigene Lebensrea-lität zu beziehen und so ein neues Stück Ludwigshafen zu erschaffen. Bei dieser Produktion werden sie von Sängerinnen des Ludwigshafener Beethovenchors begleitet. Die musikalische Untermalung der Handlung besorgt Frank Rosenberger.

Einheitspreis 19 €, ermäßigt 11 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau

Foto: Frieden Frauen Volksversammlung ©Alen Ljubic