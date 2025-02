Ludwigshafen – Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (12.02.2025), gegen 08:10 Uhr, war eine 35-jährige Autofahrerin auf der Gräfenaustraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße unterwegs und musste an der Einmündung zur Welserstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein 19-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 35-Jährigen auf. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz