Lobbach – Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:09 Uhr und 20:45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Haus im Stahlbergweg und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand öffneten die Unbekannten zunächst gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld und Schmuck mehrere Sammlermünzen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der genaue Diebstahlschaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim