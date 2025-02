Landau – Kreis und Elternbeirat des ETGA appellieren – Perspektive der Betreffenden vor Ort soll bei Entscheidung über Schule ausreichend berücksichtigt werden – Evangelische Kirche der Pfalz soll sich zum Trifels-Gymnasium Annweiler bekennen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Trägerschaft des Evangelischen Trifels-Gymnasiums Annweiler (ETGA) soll sich nichts ändern. Darin sind sich Landrat Dietmar Seefeldt, der für Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Werner Schreiner und der Schulelternbeirat des Gymnasiums einig. Vor kurzem haben sie sich in der Kreisverwaltung zum Austausch getroffen. Sie sind in Sorge, dass die Evangelische Landeskirche der Pfalz ihre 1958 gegründete Schule aus finanziellen Erwägungen heraus, sprich: um Geld zu sparen, abstoßen will. „Das Evangelische Trifels-Gymnasium Annweiler bereichert die Trägervielfalt der weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße“, sind Landrat Seefeldt und Kreisbeigeordneter Schreiner überzeugt. Das Gymnasium auf dem Annweilerer Bannenberg weise ein für viele Eltern und Kinder interessantes Bildungsprofil auf, was sich unter anderem in den fortgesetzt starken Anmeldezahlen zeige. Natürlich sei auch der Kreis ein sehr guter Schulträger – nichtsdestotrotz würde dieser eine etwaige Übernahme der Schule nicht aktiv anstreben, so Seefeldt und Schreiner. Denn: „Wir nehmen aus Gesprächen mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Beschäftigten und weiteren am Schulleben Interessierten wahr, dass die Menschen wollen, dass die Kirche sich auch in Zukunft zu der von ihr gegründeten und in der Region fest verankerten Schule bekennt.“

Gemeinsam mit dem Schulelternbeirat appellieren die Vertreter des Landkreises Südliche Weinstraße an die Mitglieder der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Perspektiven der Betreffenden vor Ort bei der im Mai anstehenden Entscheidung über die Zukunft des Trifels-Gymnasiums ausreichend zu berücksichtigen und sich für einen Verbleib des ETGA in Trägerschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz auszusprechen. Landrat Dietmar Seefeldt erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Jahreslosung der christlichen Kirchen fürs Jahr 2025, einen Bibelvers aus dem 1. Brief von Paulus an die Thessalonicher, den Seefeldt bereits beim Neujahrsempfang des Landkreises Südliche Weinstraße im Januar zitiert hatte: „Prüft alles und behaltet das Gute!“

Mögliche Erhöhung des Kreiszuschusses?

Die Vertreterinnen und Vertreter des Schulelternbeirats haben Seefeldt und Schreiner beim persönlichen Treffen im Kreishaus ein Konzeptpapier übergeben, in welchem sie Vorschläge zur Zukunft des ETGA in Trägerschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz zusammengestellt haben. In den drei Säulen „Kirche“, „Land/Landkreis(e)“ und „Schulgemeinschaft“ sehen die Eltern diverse Handlungsspielräume, die aus der Sicht des Schulelternbeirats die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Schule verbessern könnten.

Für den Landkreis Südliche Weinstraße sieht dieses Papier höhere Zuschüsse an das ETGA vor. Seit dem Jahr 2000 zahlt der Kreis SÜW einen jährlichen Zuschuss für die Sachkosten am Trifels-Gymnasium. Seefeldt und Schreiner haben den Elternvertreterinnen und -vertretern zugesagt, eine etwaige Erhöhung innerhalb der Kreisverwaltung prüfen zu lassen und sich in den Kreisgremien, die über eine solche Frage entscheiden würden, für eine Erhöhung des Kreiszuschusses einzusetzen.

„Wir kämpfen schließlich für eine sehr gute Sache“, betont Silvester Hellmeister, Vorsitzender des Schulelternbeirats im Namen des Elterngremiums.

Weitere Positionierungen aus der Kommunalpolitik

Auch Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Annweiler am Trifels, und Carmen Winter, Bürgermeisterin der Stadt Annweiler am Trifels, teilen die Überzeugung, dass das Evangelische Trifels-Gymnasium in Trägerschaft der Kirche bleiben soll. „In zahlreichen Projekten hat die Schulgemeinschaft des ETGA in der Vergangenheit gezeigt, dass von ihr Impulse für die Stadt und die Region ausgehen und am Trifels-Gymnasium die Wertevermittlung eine wichtige Rolle spielt. Außerdem bereichert das Gymnasium durch seine Schwerpunkte in den Bereichen Kunst und Musik auch das gesellschaftliche Leben in und um Annweiler“, so Burkhart und Winter. Seit über zehn Jahren, von Beginn an, sei das Evangelische Trifels-Gymnasium außerdem wichtiger Partner im Netzwerk „Bildungslandschaft der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels“, das Austausch, gemeinsame Aktionen und Projekte zwischen den Schulen in der VG erarbeite, um Schülerinnen und Schülern Übergänge zwischen den Schularten zu erleichtern.

Quelle: Foto: KV SÜW