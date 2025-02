Landau – Jahresprogramms 2025 von Zoo, Zooschule und Zoo-Freundeskreis vorgestellt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Beginn der Zoo-Saison 2025 steht vor der Tür! Zoo, Zooschule und der Freundeskreis Zoo Landau haben ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für das aktuelle Jahr geplant, das jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Landaus Bürgermeister und Zoodezernent Lukas Hartmann, Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel, Zooschulleiterin Dr. Gudrun Hollstein und Vorsitzender des Freundeskreises Zoo Landau e.V. Sanitätsrat Dr. Helmuth Back, gaben einen Ausblick auf die vielfältigen Aktivitäten.

Und wieder gibt es ein Jubiläum zu begehen: Der Freundeskreis Zoo Landau feiert in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte wird ein Festakt für geladene Gäste am 18. Mai sein. Dieses besondere Jubiläum, ein Zeichen außergewöhnlichem bürgerschaftlichen Engagements, wird aber auch Thema bei einigen Zooveranstaltungen im Laufe des Jahres sein. Das Team aus Ehrenamtlichen und der Vorstand des Vereins werden u.a. den Ostermontag im Zoo gestalten und sich außerdem am Pfingstmontag im Rahmen des Deutschen Zooförderertages im Zoo den Gästen vorstellen. Geplant sind außerdem zwei Tagesreisen, die vom Freundeskreis organisiert werden.

Groß und Klein, Jung und Alt können sich im Laufe des Jahres auf mehr als 20 Einzelveranstaltungen des Zooschule freuen: Das Jahresprogramm der Einrichtung startet am 22. Februar mit der Kinder-Uni und dem Thema „Wenn der Tiger Zahnweh hat“. Eine zweite solche Veranstaltung gibt es im November. Eine Abendführung für Familien mit Ausklang am Lagerfeuer läutet den Beginn der Sommerferien ein.

Zoo und Zooschule beteiligen sich außerdem wieder an der weltweiten Veranstaltung „Traumnacht im Zoo“. Chronisch kranke und behinderte Kinder und deren Familien erleben am 6. Juni einen exklusiven, kostenlosen Abend im Zoo.

Eine Führung speziell für Seniorinnen und Senioren, genauso wie die sehr beliebte Zooführung im Rahmen des „Opa-Oma-Enkeltags“, laufen unter dem Titel „Der Zoo im Wandel der Zeiten“. Eine weitere Sonntagsführung im Oktober für die ganze Familie befasst sich mit dem Thema Terrarientiere. Am 31. Oktober wird traditionell das Halloween-Herbstfest gestaltet und an einem der Adventssonntage erfahren Familien etwas zum Thema „Tiere im Winter“. Außerdem beteiligt sie sich die Zooschule am bundesweiten Vorlesetag.

Auch das wichtige Thema Tierschutz hat seinen festen Platz. Bereits mit 30 Kita-Gruppen ausgebucht ist der Erwerb des „Streichelzoo-Führerscheins“ im Rahmen der Tierschutz-Wochen. Ganz neu in diesem Jahr sind zwei Veranstaltungen unter dem Titel „Tieren begegnen – Freude erleben“. Hierbei handelt es sich um exklusive Zooführungen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. An mehreren „Tagen der offenen Tür“ können Zoogäste die Arbeit der Zooschule kennenlernen. Unter den besonderen Themenwochen und Workshops für Schulklassen gibt es ganz neu in diesem Jahr ein Exklusivprogramm für fünfte und sechste Schulklassen zum Thema „Umusambi – Vogelschutz in Landau und Ruanda“. Im Fokus steht unter anderem der in Ruanda stark bedrohte Graue Kronenkranich, der in Landau gehalten und regelmäßig nachgezüchtet wird.

Aber das Bildungsprogramm der Zooschule geht noch viel weiter: Im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) sowie dem Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Südliche Weinstraße werden interessierten Kitagruppen und Schulklassen verschiedener Stufen kostenlos Gutscheine für den Zooschulunterricht angeboten. Die Themen sind: Umgang mit Abfall, Abfallvermeidung, Recycling und Upcycling.

Der Zoo unterstützt außerdem in diesem Jahr auch wieder zwei wichtige Artenschutzkampagnen: Die Aktion „Zootier des Jahres“ der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V. (ZGAP) und ihrer Partner rückt in diesem Jahr das Gürteltier in den Fokus. Daneben unterstützt der Zoo Landau auch die Kampagne der Europäischen Zoo- und Aquarienvereinigung (EAZA), die den Titel „Vietnamazing“ trägt und sich der einzigartigen und höchst bedrohten Fauna Vietnams widmet. Einen festen Platz im Jahresprogramm hat zum Thema Artenschutz außerdem der große Pinguin-Aktionstag, der anlässlich des jährlichen Welt-Pinguintages am 27. April an der Pinguinanlage stattfindet. Zoo und Zooschule gestalten diesen Tag gemeinsam mit der Artenschutzorganisation „Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins e.V.“.

„Der Zoo gehört zu meinen liebsten Kindheitserinnerungen“, sagt Landaus Bürgermeister und Zoodezernent Lukas Hartmann. „Bei diesem tollen Programm wünscht man sich, nochmal Kind zu sein.“ Er dankte sehr herzlich allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren.

Alle Termine des Jahresprogramms finden sich auf der Webseite des Landauer Zoos unter www.zoo-landau.de

Weitere Informationen sind unter www.zooschule-landau.de, www.zoofreunde-landau.de, www.vietnamazing.eu und www.zootierdesjahres.de zu finden.

Bild (Quelle: Stadt Landau) Bildunterschrift: Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel, Zoodezernent Lukas Hartmann, Zooschulleiterin Dr. Gudrun Holstein und der Vorsitzende des Zoo-Freundeskreises Sanitätsrat Dr. Helmuth Back (v.r.n.l.) freuen sich auf die Zoo-Saison 2025.