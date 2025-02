Hockenheim – Zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Beantragung von Briefwahlunterlagen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der näher rückenden Bundestagswahl bietet das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Hockenheim zusätzliche Öffnungszeiten für die Beantragung der Briefwahlunterlagen an. Am Freitag, den 21. Februar 2025, ist das Bürgerbüro neben den üblichen Öffnungszeiten am Vormittag zusätzlich von 13:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag vor der Wahl bis 15:00 Uhr beantragt werden. In bestimmten Ausnahmefällen können Wahlschein und Briefwahlunterlagen auch noch bis zum Wahltag bis 15:00 Uhr beantragt werden. Hierzu zählt insbesondere eine nachgewiesene plötzliche Erkrankung, durch die der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Am Samstag, den 22. Februar 2025, stehen die Mitarbeitenden des Bürgerbüros von 10:00 bis 12:00 Uhr ausschließlich für Anträge zur Verfügung, die unter diese Ausnahmefälle fallen. Zu diesen zusätzlichen Öffnungszeiten werden ausschließlich Anträge zur Briefwahl entgegengenommen. Anderweitige Anliegen können zu diesen Terminen nicht bearbeitet werden.

Quelle: Stadt Hockenheim