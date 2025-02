Heidelberg – NACHTRAG – Zwei Frauen von Lastwagen überrollt und tödlich verletzt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sammlung für Problemabfälle findet am Samstag, 1. März, von 8.30 bis 11.30 Uhr beim Wertstoffwirtschaftszentrum Nord in Edesheim statt. Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit Problemabfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Der ... Mehr lesen »