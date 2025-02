Heidelberg – Gefährliche Hundeköder ausgelegt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Anwohner meldete der Polizei, dass er am Mittwochmorgen beim Gassigehen an den Kleingärten im Sandhofer Weg einen auffälligen Hundeköder vorfand. In dem auf dem Boden ausliegenden Nassfutter hatte eine bislang unbekannte Täterschaft Tackerklammern versteckt. Das Fressen wäre sowohl für Haus- als auch Wildtiere eine Gefahr gewesen, weshalb der Mann den Köder beseitigte und die Polizei verständigte. In der Nähe konnte ein Behältnis mit ebenfalls präpariertem Futter aufgefunden werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

