Heidelberg – Diebstahlsversuch aus Fahrradkorb – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 56-jährige Frau war am Mittwoch auf ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg an der Berliner Straße in Richtung Hans-Thoma-Platz unterwegs. Kurz nachdem sie gegen 22 Uhr die Haltestelle “Mathematikon” passiert hatte, bemerkte sie ein Ziehen an ihrem Fahrrad und hörte einen lauten Schlag. Ein schräg hinter ihr befindlicher Radfahrer war gestürzt, als er versuchte, den Rucksack aus dem Fahrradkorb der der 56-Jährigen zu stehlen. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann am rechten Bein. Als er bemerkt wurde, humpelte er schnell mit seinem Fahrrad in Richtung Mathematikon davon. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Frau den Tatverdächtigen nur rudimentär beschreiben.

Es soll sich um einen Mann im Alter von 25-30 Jahren gehandelt haben. Er hatte eine schlanke Statur und eine helle Hautfarbe. Gekleidet war er komplett in Schwarz. Auch das Mountainbike des Mannes war schwarz. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim