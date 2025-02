Heidelberg – Annette Bühler, Leiterin des Standesamtes, wurde in den Ruhestand verabschiedet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem herzlichen Dank für ihr jahrzehntelanges Engagement verabschiedete die Stadt Heidelberg die Leiterin des Standesamtes in den Ruhestand. Seit 2002 stand Annette Bühler an der Spitze des Amtes, hat unzählige Paare getraut, Geburtsurkunden ausgestellt und die Bürgerinnen und Bürger bei anderen wichtigen Lebensereignissen begleitet.

Oberbürgermeister Eckart Würzner würdigte die Verdienste von Annette Bühler bei einer Feierstunde im Rathaus im Kreise vieler Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter: „Annette Bühler hat das Standesamt Heidelberg mit großem Fachwissen, Engagement und Herzblut geführt. Über 22 Jahre lang war sie gemeinsam mit ihrem Team Begleiterin der Heidelbergerinnen und Heidelberger in entscheidenden Momenten ihres Lebens – sei es bei der Geburt eines Kindes, der Eheschließung oder dem Abschied von einem geliebten Menschen. Ihr Einsatz war stets von Professionalität und Empathie geprägt und mit ihrer zupackenden Art hat sie auch für die komplexesten Herausforderungen des Personenstandsrechts stets eine kreative Lösung gefunden. Für dieses Engagement danke ich ihr herzlich.“

Das Standesamt nimmt im Verwaltungsalltag eine vermeintlich unscheinbare Rolle ein, ist jedoch Dreh- und Angelpunkt für wichtige Ereignisse im Leben der Bürgerinnen und Bürger. Das Standesamt ist für die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen zuständig und führt das Personenstandsregister. Auch Namensänderungen und Kirchenaustritte gehören zur Zuständigkeit. In der Amtszeit von Annette Bühler brachte die weiter zunehmende Internationalisierung der Stadt einige Herausforderungen mit sich, müssen doch Ehen, geborene Kinder oder andere Beurkundungen internationaler Einwohnerinnen und Einwohner auch im Heimatland gültig sein. Als letzte große Änderung bewältigte Bühler das Selbstbestimmungsgesetz, welches seit November 2024 die einfache Änderung des Geschlechtseintrages ermöglicht. Um für die Heidelbergerinnen und Heidelberger, aber auch für ihr Team, die neuesten Entwicklungen für den Beruf der Standesbeamten umsetzen und mitgestalten zu können, engagierte sich Annette Bühler seit 2009 auch als Referentin im Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Baden-Württemberg.

Annette Bühler war nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg seit 1988 beim damaligen Rechenzentrum Heidelberg angestellt und für die Datenverarbeitung im Einwohnerwesen zuständig. 1993 wechselte sie als Sachgebietsleiterin in die Beschaffungsstelle im Personalamt der Stadtverwaltung Heidelberg. 2002 wechselte Sie als neue Amtsleiterin ins Standesamt.

Die Nachfolge von Annette Bühler wird ab 1. März Tanja Fakhoury übernehmen, die ihre Arbeit bei der Stadt Heidelberg am 1. Februar aufgenommen hat. Die 54-Jährige war zuletzt Sachgebietsleiterin im Standesamt der Stadt Bad Segeberg.

Quelle: Stadt Heidelberg