Eberbach – Graffiti-Schmierereien an Schulgebäude – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Jugendliche beschmierten am Mittwochabend ein Schulgebäude mit einem Graffiti in orangener Farbe. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 20.30 Uhr, dass er im Bereich der Eingangstür eines Gebäudes einer Gemeinschaftsschule in der Steigestraße ein Graffiti in Form eines Smileys in orangener Farbe festgestellt hat.

Auf dem Hof waren ihm zuvor drei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren aufgefallen, die allerdings das Weite suchten, als er sie ansprach.

Bereits Anfang Februar 2025 waren ähnliche Schmierereien in gleicher Farbe auf dem direkt angrenzenden Gelände einer Realschule festgestellt worden. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim