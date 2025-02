Bad Dürkheim – Rotlicht missachtet, mehrere Personen verletzt

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13.02.2025 gegen 07:00 Uhr wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Altenbacher Straße / B37 in Bad Dürkheim verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa die B37 vom Bruch kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Eine 31-jährige Fahrerin eines VW UP und eine 42-jährige Fahrerin eines Hyundai I20 befuhren die B37 in genannter Reihenfolge in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollten an der Kreuzung zur Altenbacher Straße nach links in diese abbiegen. Die Ampel schaltete dabei für beide auf Grün. Da der 19-Jährige vermutlich nicht mehr rechtzeitig vor auf Rot umgeschalteten Ampel anhalten konnte, fuhr er in die Kreuzung ein. Hierbei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden VW. Durch den Aufprall drehte sich der VW und schleuderte gegen den dahinter befindlichen Hyundai. Der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Alle Fahrzeugführer wurden verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 25000 Euro. Während der Umfallaufnahme musste der Bereich entsprechend abgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim