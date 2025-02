Speyer – GoodWork MeetUp in der RheinVilla Speyer startet ins dritte Jahr

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das GoodWork MeetUp im „RheinVilla“ Coworking Space geht in die nächste Runde! Die beliebte Netzwerkveranstaltung für Solo-Selbstständige und Interessierte aus Speyer und Umgebung startet in ihr drittes Jahr und bleibt eine zentrale Plattform für den lockeren Austausch und eine große Portion Inspiration. Das GoodWork Meetup bietet Selbstständigen die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen und innovative Tools sowie Konzepte kennenzulernen. Jedes Treffen widmet sich einem speziellen Thema und lädt Expertinnen und Experten ein, ihr Wissen zu teilen. Der Fokus liegt auf praxisnahen Impulsen und direktem Erfahrungsaustausch, um voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Der Auftakt findet nächste Woche am 19.02. statt und steht unter dem Thema „Volle Akkus – Energie-Management für mehr Lebensqualität und Erfolg“, präsentiert von Resilienz- und Burnout-Coach Michelle List. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, in der inspirierenden Umgebung der RheinVilla vorbeizukommen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Website wird jedoch gewünscht.

Veranstaltungsort: RheinVilla, Speyer

Anmeldung und weitere Infos: https://hub.goodspaces.de/goodwork-meetup-in-der-rheinvilla

Über GoodWork MeetUp:

GoodWork MeetUp ist eine Eventreihe, die Selbständigen und Interessierten aus Speyer und Umgebung die Möglichkeit bietet, sich in ungezwungener Atmosphäre zu vernetzen und weiterzubilden. Die Veranstaltungsreihe schafft Raum für neue Ideen, Inspiration und wertvolle Kontakte.

Quelle: www.goodspaces.de