Rhein-Pfalz-Kreis – Team Schifferstadt Süd gewinnt beim Kreisfußballturnier der „großen“ Grundschulen

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Elf Mannschaften und ein strahlender Sieger: Beim 13. Fußballturnier der „großen“ Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis hat sich das Team der Grundschule Schifferstadt Süd durchgesetzt. Im Finale gegen das Team der Johannes-Fink-Grundschule Böhl erspielte sich die Mannschaft ihren Sieg mit 1:0.

Wegen der zahlreichen Teilnehmer konnte das Turnier, das vom Schulsportbeauftragten des Kreises Philipp Kettenbach mit Unterstützung der Kreisverwaltung organisiert wurde, nicht vollständig ausgespielt werden. Auf den dritten Plätzen landeten daher sowohl der Vorjahressieger Schifferstadt Nord als auch die Karl-Wendel-Schule Lambsheim.

Die Siegermannschaft der Grundschule Schifferstadt Süd ist nun zugleich der erste Finalist für das Meisterspiel um den Titel „Fußballmeister der Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis“, das bei der Kreissportschau am Freitag, 28. März, um 19 Uhr in der Wahagnieshalle in Böhl- Iggelheim ausgetragen wird. Der zweite Finalist wird am Mittwoch, 19. Februar, ermittelt. Dann treten die „kleinen“

Grundschulen im Kreis gegeneinander im Fußballturnier an. Die Schulen werden bei den Turnieren anhand ihrer Schüleranzahl in „groß“ und „klein“ unterschieden.

Rhein-Pfalz-Kreis