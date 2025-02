Mosbach – Spende für die Johannes-Diakonie: Bike-Center reparierte unentgeltlich Fahrräder und Roller

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Für mehr Mobilität im Alltag

Ein großer Schritt in Richtung Mobilität und Lebensfreude: Die Bike-Center Mosbach GmbH hat zehn reparierte und instandgesetzte Fahrräder sowie einen Roller an die Johannes-Diakonie übergeben. Neben der Leidenschaft für Fahrräder und Mobilität möchte das Bike-Center mit der Aktion auch Verantwortung und soziales Engagement vorleben.

Die feierliche Übergabe fand vor dem Wohnangebot „Haus am Berg“ am Mosbacher Standort der Johannes-Diakonie statt. Dort leben insgesamt zwölf erwachsene Frauen und Männer mit Behinderung.

„Im ländlichen Raum ist Mobilität ein entscheidender Faktor für mehr Lebensqualität. Vor allem für Menschen mit Beeinträchtigungen bedeutet sie mehr Freiheit, Bewegung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, erläuterte Michael Adamasky, Mitarbeiter der Johannes-Diakonie, bei der Übergabe. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner nutzten mit großer Begeisterung direkt die Gelegenheit, die erneuerten Fahrräder auszuprobieren.

Dominik Geier, Geschäftsführer des Bike Centers und Patrick Pascher, Prokurist im Unternehmen, übergaben die Fahrräder persönlich an die Bewohnerinnen und Bewohner. Bei der Übergabe betonte Dominik Geier: „Mit dieser Spende möchten wir dazu beitragen, die Mobilität und Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderung zu fördern. Fahrräder eröffnen neue Möglichkeiten, sei es für die Freizeitgestaltung, den Weg zur Arbeit oder einfach nur für den Spaß an der Bewegung.“ Und er ergänzt: „Die Radwege des Neckar-Odenwald-Kreises bieten die besten Bedingungen dafür.“

Das Bike-Center Mosbach ist seit 1986 für viele Menschen ein kompetenter Partner rund ums Thema Fahrrad in der Region. Mit einem Team von 22 Mitarbeitenden setzt das Unternehmen auf einen kundenfreundlichen Service. Eine große Auswahl an E-Bikes, Mountainbikes, Kinderrädern und Zubehör soll für alle Fahrradfahrer und -fahrerinnen eine passende Lösung bieten, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen.

(Bild: 250212-Spendenübergabe-Bike-Center.jpg)) Große Freude bei der Spendenübergabe des Bike-Centers an Bewohnerinnen und Bewohner in der Johannes-Diakonie, die nun von mehr Mobilität und Teilhabe an der Gesellschaft profitieren. Foto: Verena Albrecht

Quelle Johannes Diakonie Mosbach