Mannheim – Markus B. Altmeyer ist Preisträger des 10. Mannheimer Feuergriffels

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Markus B. Altmeyer wird als 10. Stadtschreiber-Stipendiat für Kinder- und Jugendliteratur ab dem 1. April für drei Monate das Turmzimmer in der Alten Feuerwache Mannheim beziehen. Er tritt damit die Nachfolge von Henner Kallmeyer an.

Der Feuergriffel

Die unabhängige Jury von Fachleuten aus dem Verlags- und Buchwesen, der Sprachwissenschaft und Journalismus sowie zwei jugendliche Jurymitglieder wählten den 1984 in Mannheim geborenen Autoren zum Feuergriffel 2025.

„Das Stadtschreiber*innen-Stipendium für Kinder- und Jugendliteratur war in Deutschland das erste seiner Art, und als Stadt sind wir sehr stolz darauf und unterstützen dieses besondere Engagement mit großer Freude bereits zum 10. Mal”, erklärt Bürgermeister Grunert. „Die Idee dahinter ist, Kinder- und Jugendbuchautor*innen die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, Kinder und Jugendliche kreativ an Autor*innen heranzuführen und sie natürlich zum Lesen zu inspirieren. Genau das ist Markus B. Altmeyer mit seinem Exposée gelungen und hat die Jury schließlich überzeugt. Wir gratulieren dem 10. Feuergriffel herzlich und sind gespannt auf das Buchprojekt”.

Das Buchprojekt

Seine Kinderbuchidee „Das magische Museum der Madame Michel” überzeugte die Jury mit einer einfühlsamen Schreibweise und der gelungenen Balance von „Brecheisen und Verschwiegenheit”.

Für den achtjährigen Hugo aus Paris kommt auf einmal alles zusammen. Sein Vater kann aufgrund von Depressionen das enge Verhältnis zu seinem Sohn nicht mehr angemessen aufrechterhalten, Hugos Mutter ist beruflich völlig ausgelastet und Hugos bester Freund zieht weg aus der Nachbarschaft.

Als jedoch die kunterbunte Madame Michel mit ihrer Tochter im Haus einzieht, kommt auf einmal wieder Farbe in Hugos Leben. Madame Michel hat ein magisches Museum ganz in der Nähe und trägt immer einen kleinen Koffer bei sich, in dem sie ihre Gefühle aufbewahrt.

Auf ins Feuergriffel-Jahr!

Mit der Bekanntgabe des Preisträgers startet das Feuergriffel-Jahr.

Mehrere Lesungen und Workshops sowie ein spezielles Programm in den Pfingstferien für Jugendliche bieten ein vielfältiges Programm und Einblicke in die Arbeit eines Schriftstellers.

Die Antrittslesung findet im Rahmen einer Straßenbahnfahrt mit der nostalgischen „Sixty”-Bahn

am Freitag, 4. April 2025 um 18:45 Uhr

Treffpunkt: Stumpfgleis, Schlossgartenstraße am Hauptbahnhof Mannheim statt.

Beim neuen Format „Mannheimer Stadtgespräch” mit Journalistin Christine Weiner am Donnerstag, 8. Mai 2025 um 19:00 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 wird es die Möglichkeit geben, den Siegerauch auf persönlicher Ebene näher kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Nach verschiedenen Workshop- und Lesungsformaten, über die die Stadtbibliothek zu gegebener Zeit informiert, findet

am Freitag, 27. Juni 2025 um 10:00 Uhr

im Dalbergsaal im Dalberghaus, N 3, 4

schließlich die Abschlusslesung mit Preisverleihung statt.

Die Sponsoren des 10. Feuergriffel:

• GBG – Unternehmensgruppe GmbH

• Karin und Carl-Heinrich Esser Stiftung

• Deutsch-Türkisches Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI)

• Kulturzentrum Alte Feuerwache

• Förderkreis Stadtbibliothek Mannheim e.V.

