Mannheim – Beeinträchtigungen durch Demos und Veranstaltungen

Stuttgart/ Karlsruhe (ots) Wegen des Verdachts der Einfuhr und des Handels mit nicht geringen Mengen von Kokain wurden bei einem Großeinsatz der Polizei in mehreren Bundesländern sowie in Polen und den Niederlanden am 29. Januar 2025 fünf Männer festgenommen. Bei dem unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft ... Mehr lesen »