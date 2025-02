Ludwigshafen – Pfandbons aus Spendenbox gestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 14:45 Uhr, brach ein bislang Unbekannter eine Spendenbox für Pfandbons in einem Lebensmittelgeschäft in der Saarlandstraße / Von-Weber-Straße auf. Der Mann konnte mit einer größeren Menge Pfandbons flüchten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell nicht bekannt. Die Spendenbox stand im Eingangsbereich des Marktes in der Nähe des Leergutautomaten.

Der Mann kann zur Tatzeit wie folgt beschrieben werden: zwischen 1,70-1,80 m groß, 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, Halbglatze, schwarze Jacke mit weißer Aufschrift, schwarze Arbeitshose, weiße Schuhe.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder einen Mann in der Saarlandstraße gesehen, auf den die Beschreibung passt? Können Sie möglicherweise weitere Angaben zu dem Täter oder seinem möglichen Fluchtweg machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .