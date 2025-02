Ludwigshafen – Bundestagswahl am 23. Februar: Hinweise zu Wahllokalen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wahllokale für die Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar 2025, befinden sich überwiegend in Schulgebäuden in den Stadtteilen. Die konkreten Angaben zu ihrem Wahllokal finden Wähler*innen auf ihrer Wahlbenachrichtigung. Innerhalb der Gebäude sind die einzelnen Stimmbezirke gut ausgeschildert.

Im Vergleich zu Wahlen in den Vorjahren ergeben sich Änderungen in Oggersheim und Mundenheim: Die Stimmbezirke 3131, 3132 im Ortsbezirk Oggersheim sind nicht wie bisher in der Festhalle Oggersheim untergebracht, sondern in der Schlossschule, Schnabelbrunnengasse 41.

Im Ortsbezirk Mundenheim wurden Stimmbezirke zusammengelegt. Wahllokal der Stimmbezirke 5121, 5131, 5133, 5134 ist die Turnhalle der Schillerschule, Nansteinstraße 9.

Diese Informationen sind auch auf den jeweiligen Wahlbenachrichtigungen für Wähler*innen dieser Stimmbezirke ausgewiesen.

Alle Wahllokale in den Stadtteilen sind am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Briefwahlunterlagen werden am Wahlsonntag in den Wahllokalen nicht angenommen. Sie müssen bis 18 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, abgegeben werden oder in den Behördenbriefkasten der Stadtverwaltung, Bismarckstraße 25, eingeworfen werden.

Quelle Stadt Ludwigshafen

