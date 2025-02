Karlsruhe – Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität

Stuttgart/ Karlsruhe (ots) Wegen des Verdachts der Einfuhr und des Handels mit nicht geringen Mengen von Kokain wurden bei einem Großeinsatz der Polizei in mehreren Bundesländern sowie in Polen und den Niederlanden am 29. Januar 2025 fünf Männer festgenommen.

Bei dem unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hamburg erfolgten Einsatz wurden elf Objekte in Münster, Hamburg, München, Falkenhagen, Duisburg sowie in Polen und den Niederlanden durchsucht. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Karlsruhe des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Zollfahndungsamts Stuttgart wurden durch zahlreiche örtliche Kräfte sowie Spezialeinheiten aus den Ländern unterstützt und stellten neben elektronischen Datenträgern und Unterlagen mehrere Waffen, darunter eine scharfe Schusswaffe, knapp 500 Schuss Munition, hochpreisige Fahrzeuge, mehrere hochwertige Armbanduhren sowie eine größere Menge an Bargeld sicher.

Vier tatverdächtige Männer wurden unmittelbar bei der Aktion festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde am selben Tag bei seiner Ankunft am Flughafen in Düsseldorf festgenommen. Damit gingen drei der Männer den Ermittlerinnen und Ermittlern in Deutschland und zwei in Polen ins Netz. Nach einem Mann, der am Einsatztag nicht angetroffen werden konnte, wurde zunächst europaweit gefahndet. Am 7. Februar stellte er sich den niederländischen Strafverfolgungsbehörden. Eine weiterer Angehöriger der Gruppierung sitzt bereits wegen anderer Delikte in Spanien in Haft.

Auf die Spur der kriminellen Bande kam die GER Karlsruhe nach der Sicherstellung von rund zwei Tonnen Kokain im Hamburger Hafen im Juni 2023. Verschiedene Hinweise legten zunächst einen unmittelbaren Zusammenhang mit einem älteren Verfahren der GER Karlsruhe nahe. Damals wurden mehrere Täter aus Baden-Württemberg zu hohen Haftstrafen verurteilt.

Die GER, eine spezielle Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der organisierten, schweren sowie grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität, die paritätisch mit Zollbeamtinnen und Zollbeamten des Zollfahndungsamtes Stuttgart sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg besetzt ist, hat ihren Sitz in Karlsruhe sowie in Stuttgart.

Die umfangreichen, europaweiten Ermittlungen deckten die Machenschaften der nun zerschlagenen Gruppe auf, die sich zum Schmuggel von Kokain nach Europa zusammenschlossen hatte.

Weitere rund vier Tonnen Kokain, die in Ecuador beschlagnahmt werden konnten, führten ebenfalls zu der Firma eines der Beschuldigten.

Alle Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.