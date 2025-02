Heidelberg – “Unter euch” Je promène ma mélancolie parmi vous – Zweisprachiges Schauspiel feiert Uraufführung am 21. Februar um 20 Uhr im Zwinger 1

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das zweisprachige Schauspiel »Unter euch« feiert am Freitag, 21. Februar 2025, Uraufführung am Theater und Orchester Heidelberg. Premiere des Stücks von Thomas Depryck, das in französischer und deutscher Sprache auf die Bühne gebracht wird, ist um 20:00 Uhr im Zwinger 1. »Unter euch« ist eine Geschichte über Sprache, Heimweh, das Fremdsein an einem eigentlich gar nicht allzu weit entfernten Ort und die überraschend großen Unterschiede von Nachbarländern. Die Inszenierung des Auftragswerks übernimmt die in Heidelberg lebende, belgische Regisseurin Suzanne Emond.

Zwischen den Ländern

Wer sind wir, wenn wir nicht mehr »bei uns zu Hause« leben? Was passiert im Körper, wenn unsere Alltagssprache nicht die Muttersprache ist? Warum fühlt sich ein*e Europäer*in in Europa entwurzelt? Im Fokus der Handlung von »Unter euch« steht Manon, französischsprachige Belgierin und Romanautorin, die mit ihrem deutschen Partner Anton und den gemeinsamen kleinen Kindern in Deutschland lebt. Ihr Vater Fernand kämpft in Belgien mit den Auswirkungen einer Demenzerkrankung, die ihm den Zugriff auf die eigene Sprache mehr und mehr entzieht. Manon erlebt eine tiefe, widersprüchliche Auseinandersetzung mit Sprache und dem Gefühl, ihr Selbst in einem neuen Land gleichzeitig zu verlieren und neu finden zu können. Das Schauspiel ist eine Reise zwischen Deutschland und Belgien, eine Liebeserklärung an die Mehrsprachigkeit und an Europa. Eine Ode an die ständige Anpassung und Übersetzung.

Interviews in Heidelberg

Trotz der Mehrsprachigkeit des Stücks ist es keinesfalls erforderlich, beide Sprachen zu verstehen, um der Handlung zu folgen. Bei »Unter euch« werden nicht durchgehend Übertitel eingesetzt, sondern die Inszenierung übersetzt sich zwischen den Sprachen und (Theater-)Kulturen mithilfe diverser theatralischer Mittel selbst. Für die Entstehung des Schauspiels, das vom Theater und Orchester Heidelberg in Auftrag gegeben wurde, fanden zahlreiche Interviews mit Heidelberger*innen statt, deren Lebenswirklichkeit von Mehrsprachigkeit geprägt ist und deren Erfahrungen in den Abend einflossen.

Geführt hat diese Interviews Regisseurin Suzanne Emond gemeinsam mit Autor Thomas Depryck. »Unter euch« entstand in engem Austausch der beiden Künstler*innen gemeinsam mit dem Übersetzer Frank Weigand. Die gebürtige Belgierin Emond bringt selbst eine internationale Biografie mit und setzt sich seit vielen Jahren persönlich und in ihrer Arbeit mit Fragen von Mehrsprachigkeit und dem Leben zwischen verschiedenen Kulturen auseinander. Seit 2016 lebt sie in Deutschland, seit Sommer 2024 in Heidelberg.

Nicht nur das Team hinter, auch das auf der Bühne wird von Belgier*innen und Deutschen gleichermaßen besetzt: Neben Nicole Averkamp, Thorsten Hierse und Friedrich Witte aus dem Ensemble des Theaters und Orchesters Heidelberg stehen die belgischen Schauspieler*innen Sophie Frérard und Christian Crahay auf der Bühne.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg