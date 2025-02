Heidelberg – Start der kulinarischen Zeitkapsel! Die sechste Ausgabe der Stories Pop-Up-Kitchen entführt mit Sternemenü im Farbrausch

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Eröffnung des diesjährigen Pop-Up-Restaurant Stories konnten sich die ersten Gäste in die kultige und bunt-fröhliche Zeit der 70er und 80er-Jahre beamen lassen. Ab jetzt wird mittwochs bis samstags im ehemaligen Springer-Verlagshaus in Neuenheim statt wissenschaftlich geschrieben kulinarisch verführt. Für die Verführung auf Sterne-Niveau ist Spitzenkoch Hendrik Otto zuständig, der Gourmetessern noch aus seiner Zeit als Küchenchef im Berliner Hotel Adlon bekannt sein dürfte. Statt damals Angela Merkel oder Barack Obama will er mit seinem 5-Gänge-Menü nun Gäste aus der Rhein-Neckar-Region überzeugen. Doch vor dem Menü durften sich die Gäste erstmal vom Design der Location überraschen lassen. Schon das Atrium des verwaisten Bürogebäudes, in dem der Restaurantbesuch startet, hat sich komplett verändert: Aus dem ehemaligen Empfangsbereich mit achteckiger Glaskuppel ist ein Entree mit Bar und gemütlichem Lounge-Bereich inmitten von Pflanzen geworden. Doch noch größer war die Reaktion der Gäste beim Betreten des Restaurantbereichs, der ganz im Retrostil der 70er- und 80er Jahre im kräftigen Rot gehalten ist. „Unfassbar, das sieht alles so toll aus”, sagt zum Beispiel Marion Kinzig. Ebenso begeistert zeigt sich Uschi Kidane, die seit Jahrzehnten für den Springer Nature Verlag tätig ist und die meiste Zeit in diesem Bürogebäude arbeitete: „Das eigenwillige Gebäude samt seiner Kantine erstrahlt in komplett neuem Glanz. Nicht nur mir gefällt’s ausgesprochen gut: auch unseren früheren Eigentümern samt ihrem Freund Andy Warhol hätte die Event-Location im Pop-Art-Stil zugesagt. Ein neues Kapitel für das alte Gebäude ist aufgeschlagen.”

Bis zu 200 Gäste können zeitgleich bewirtet werden. Da das Menü für alle gleichzeitig beginnt, ist eine große Zahl an Servicemitarbeitern erforderlich. „Die Größe eignet sich aber ideal für Firmenevents, was für uns sehr wichtig ist”, betont Schmidt, einer der vier Geschäftsführer der Bliss-Gastronomiegruppe hinter der Stories Pop-Up-Kitchen. Er rechnet auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Firmenveranstaltungen. „Ein Restaurant dieser Art gibt es schließlich in Heidelberg nicht.” Der Aufwand dafür aber ist immens. Im Erdgeschoss des Gebäudes, das inzwischen der Kraus Immobiliengruppe gehört, wurden über acht Wochen lang neue Teppiche verlegt, Vorhänge und Möbel ab- und aufgebaut sowie neue Kabel und Lampen angebracht. Doch die Verwandlung ist genauso wie in den Locations der letzten Jahre erfolgreich geglückt. Was im vergangenen Jahr in der Metropolink Commissary die meterhohen Wandgemälde für Stimmung sorgten, sind es im aktuellen Stories Retro-Designerlampen sowie Stühle und Sitzrondells in Rot oder Orange. „Wir erzählen ja immer eine Geschichte, die an die Location geknüpft ist. Und das Gebäude aus den 80ern liefert die perfekte Kulisse für den Look dieser Zeit”, so Schmidt.

Eine solche Geschichte will auch Spitzenkoch Hendrik Otto mit seinem Menü erzählen. Die Gerichte erinnern an die Zeit als die Nouvelle Cuisine nach Deutschland kam. Auf Basis der französischen Kochkunst greift er deutsche wie französische Klassiker auf, die er natürlich auf seinem Sterne-Niveau neu interpretiert. Das Lorenz Adlon Esszimmer des legendären Berliner Hotels Adlon Kempinski war schließlich unter seiner Leitung über zehn Jahre durchgängig mit zwei Sternen des Guide Michelin sowie mit 19 Punkten vom Gault&Millau ausgezeichnet. Seit 2022 ist Otto selbstständig und unter anderem als Berater tätig. Auch während der fünf Gänge spielt das Stories mit der Popkultur und erinnert die Gäste mit kleinen Gimmicks an die Helden dieser Ära. Getreu dem Motto „Good Times” erleben die Gäste vom typischen Aperitif bis zum Dessert eine genussvolle wie unterhaltsame Zeitreise. Abschluss findet der Restaurantbesuch wieder im Atrium, das am Wochenende dann noch mit Live-DJ zur Disco wird. „Wer das Motto komplett ausleben möchte, darf denn auch in Schlaghose oder XL-Schulterpolstern kommen”, scherzt Schmidt. Geöffnet ist das Pop-Up-Restaurant von Mittwoch bis Samstag, wobei es die kulinarische Zeitreise unter der Woche günstiger zu erleben gibt. „Natürlich ist das Stories immer eine kreative Spielwiese für uns und soll zeigen, dass wir als Event-Caterer wissen, was wir tun. Aber wir müssen jetzt über drei Monate immense Kosten wieder einspielen. Trotzdem kalkulieren wir den Preis, der das Fünf-Gänge-Plus-Menü und alle Weine und Getränke beinhaltet, fair.” Die Buchungen für die sechste Ausgabe laufen bereits sehr gut an.

Für das VI. Kapitel hat sich die Stories Pop-up-Kitchen vom 6. Februar bis 30. April 2024 an insgesamt 37 Terminen im leerstehenden, ehemaligen Verlagsgebäude der Springer Nature Group einquartiert. Adresse: Tiergartenstraße 17, Heidelberg/Neuenheim. Geöffnet ist das temporäre Restaurant von Mittwoch bis Samstag. Check-In ist 18 – 18:30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Im Menüpreis von 165 Euro mittwochs und donnerstags und 185 Euro freitags und samstags ist eine alkoholische und nichtalkoholische Getränkebegleitung inbegriffen. Betreiber ist die Bliss Group, vertreten durch die Geschäftsführer Daniel Marquardt, Sven Günther, Swen Schmidt & Jens Schmidt.

info@stories-popup-kitchen.de

Quelle: Urban PR & Redaktion