Heidelberg – Denken wird Wirklichkeit – Unesco City of Literature würdigt Herbert Witzenmann mit einem Festakt zum 120. Geburtstag in der HebelHalle

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum 120. Geburtstag des Schriftstellers, Philosophen, Anthroposophen und Unternehmers Herbert Witzenmann würdigt die Unesco City of Literature erstmals sein dichterisches und philosophisches Schaffen. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Heidelberg und der Alanus Hochschule lädt seine Tochter Dorothea Paschen am 16. Februar 2025 um 15 Uhr in die HebelHalle.

Herbert Witzenmann gab vielen Menschen prägende Impulse. Hierfür stehen die Mitwirkenden der Veranstaltung aus Wirtschaftsleben, Bildung und Publizistik exemplarisch: Neben Dorothea Paschen und Kulturamtsleiterin Dr. Andrea Edel sind die Pianistin Elisabeth Brauß, die Professorin für Eurythmie Melaine MacDonald, der Schauspieler und Sprachgestalter Prof. Ulrich Maiwald sowie Nils Herbstrieth (Lichtdesign) ebenso Teil des Programm wie der Volkswirt und Alnatura-Gründer Prof. Dr. Götz Rehn, der Publizist Dr. Jens Heisterkamp und der Professor für Pädagogik Prof. Dr. Jost Schieren, der die Festrede hält.

Herbert Witzenmann (1905-1988) war ein erfindungsreicher Unternehmer und Philosoph, Dichter und Schüler Rudolf Steiners, den er als 18-Jähriger persönlich kennenlernte. Er veröffentlichte bereits in seiner Jugend erste Gedichte und begann ein Studium der Philosophie unter anderem bei Karl Jaspers. Viele Jahre lang leitete Herbert Witzenmann zusammen mit seinem Bruder die väterliche Metallschlauchfabrik in Pforzheim.

Im Bereich der Anthroposophie trat er als Buchautor, Redner und Seminarleiter sowie als Vorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft am Goetheanum in Dornach hervor. Er hinterließ ein umfangreiches philosophisch-anthroposophisches und literarisches Werk, das an Rudolf Steiners ursprüngliche erkenntnistheoretische Motive anknüpft. Herbert Witzenmann zeigte einen Weg, der ausgehend von einem bewusst gemachten Denken ein geistiges Menschen- und Weltverständnis eröffnet.

Für Witzenmann ist der Mensch grundlegend in die Wirklichkeit als ein Mit-Schaffender hineingestellt. In diesem Sinne verbinden sich bei ihm Poesie und Philosophie. Gleichzeitig hat er sich in seinem vielschichtigen Werk zugleich mit einer neuen Sozialgestaltung der modernen Gesellschaft, mit ästhetischen und auch mit wirtschaftlichen Fragen auseinandergesetzt.

Mit freundlicher Unterstützung der Witzenmann GmbH und Alnatura GmbH.

Denken wird Wirklichkeit

Zum 120. Geburtstag des Schriftstellers, Philosophen, Anthroposophen und Unternehmers Herbert Witzenmann

Sonntag, 16. Februar 2025, 15 Uhr, HebelHalle

Eintritt frei!

