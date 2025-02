Germersheim – Erfolgreiche Rezertifizierung: Schaidter Westwallweg und Otterbachbruchweg erneut zum „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland – Traumtour” ausgezeichnet

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der „Schaidter Westwallweg” im Bienwald und der Otterbachbruchweg” bei Rheinzabern wurden erneut mit dem Siegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland – Traumtour” ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand auf der „Fahrrad- & WanderReisen”, Teil der CMT-Urlaubsmesse in Stuttgart, durch den Deutschen Wanderverband statt.

„Das Siegel `Qualitätsweg Wanderbares Deutschland – Traumtour´ bietet Wanderbegeisterten, die auf attraktiven, abwechslungsreichen Wegen unterwegs sein wollen, das perfekte Wandererlebnis im Bienwald. Dies ist nur möglich durch die gute Zusammenarbeit von Forst, Kommunen, den zuständigen Behörden, Wanderverbänden und unseren Wegepatinnen und -paten. Allen Beteiligten gilt mein besonderer Dank”, so Anette Kloos, für Tourismus zuständige Kreisbeigeordnete bei der Überreichung der Zertifizierungsurkunde. Auch Landrat Martin Brandl, Steffen Weiß, Bürgermeister der Stadt Wörth, sowie Karl Dieter Wünstel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jockgrim, gratulieren zur erneuten Auszeichnung und bedanken sich ebenfalls bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Elmar Rinck, Vorsitzender des Pfälzerwaldvereins Schaidt, freut sich besonders über die erneute Auszeichnung, als schöner Lohn für das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Vereins. Landrat Martin Brandl, gleichzeitig auch ehrenamtlicher Hauptvorsitzender des Pfälzerwaldvereins (PWV), ist dankbar und stolz auf die Arbeit seiner PWV-Mitglieder.

Die beiden ausgezeichneten Wanderwege gehören neben dem Premiumweg „Treidlerweg” in den Hördter Rheinauen zu den ausgezeichneten Prädikatswegen im Landkreis Germersheim. Der 8,8 km lange Schaidter Westwallweg führt die Wanderer auf eine außergewöhnliche Spurensuche und verbindet zeitgeschichtliche Information mit einem unvergesslichen Naturerlebnis. Entlang des Weges gibt es mittels der kostenlosen APP „Actionbound”, die per QR-Code an den Starttafeln heruntergeladen werden kann, weiterführende Informationen über den Westwall und die Region. Aufgrund seiner flachen Topografie ist der Weg auch für Kinder und Menschen, die gemütliche Wege bevorzugen, bestens geeignet.

Auf dem 8,8 km langen Otterbachbruchweg bei Rheinzabern und Jockgrim kann man den besonderen Charme des Naturschutzgebietes Bruchbach-Otterbachniederung entdecken. Immer wieder tauchen die Wanderer in das saftige und schattenspendende Grün dieser abwechslungsreichen Landschaft ein und passieren historische Orte, an denen Gedenksteine an geschichtliche Ereignisse erinnern. Der Wegepate und Mitbegründer des Weges, Gerhard Wagenblatt, kümmert sich um die Pflege sowie um die Markierung und Beschilderung des Weges. Die Kosten für die Nachzertifizierungen wurden aus Fördermitteln des LEADER-Projekts „Ehrenamtliche Bürgerprojekte” der LEADER-Region Südpfalz finanziert.

Weitere Informationen sowie die Streckenverläufe zum Download erhalten Interessierte unter https://www.suedpfalz-tourismus.de/de/suedpfalz-erleben/wander-land-suedpfalz/wanderwege/zertifizierte-wanderwege .

Die kostenlose Wanderbroschüre und weitere Informationen gibt es beim Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., info@suedpfalz-tourismus.de, www.suedpfalz-tourismus.de

Quelle KV Germersheim