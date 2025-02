Frankenthal – Gleis4 eröffnet am neuen Standort ! Eröffnung & neues Programm – Eröffnungsparty am 21.Februar mit der Tuxedo Club Band

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 14:45 Uhr, brach ein bislang Unbekannter eine Spendenbox für Pfandbons in einem Lebensmittelgeschäft in der Saarlandstraße / Von-Weber-Straße auf. Der Mann konnte mit einer größeren Menge Pfandbons flüchten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell nicht bekannt. Die Spendenbox stand im Eingangsbereich des Marktes in ... Mehr lesen »