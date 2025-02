“Die Heidelberger” – Umbenennung von Straßennamen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – 2017 wurde nach einem Beschluss des Gemeinderates eine Kommission für Straßenbenennungen eingerichtet, die sich mit dem Leben der Persönlichkeiten befasst hat, nach denen öffentliche Straßen, Plätze und Brücken in Heidelberg benannt sind oder noch benannt werden sollen. 2023 wurde der Bericht vorgestellt undEnde letzten Jahres begann die Beratung der Bezirksbeiräte, welche Straßen umbenannt werden sollten. Nun liegt die finale Entscheidung beim Gemeinderat.

Dabei vertreten wir die grundsätzliche Haltung, dass wir bei der Entscheidung dem Votum der Bezirksbeiräte folgen sollten. Nichtsdestotrotz haben wir uns gefragt, weshalb wir den Aufwand und die Kosten zu diesem Zeitpunkt auslösen müssen? Und deshalb haben wir gemeinsam mit der CDU beantragt aufgrund der angespannten Haushaltssituation die Umsetzung der vorgeschlagenen Namensänderungen zu verschieben. Die Umsetzung der aufgeführten Straßenumbenennungen ist für die Stadtverwaltung über den Austausch der Beschilderung hinaus mit einem erheblichem personellen und monetären Aufwand verbunden. Durch viele Mehrfamilienhäuser und Firmen gibt es eine hohe Anzahl an Betroffenen. Insbesondere in den Gewerbegebieten ist mit hohen Entschädigungsforderungen zu rechnen – also ein Vielfaches der 10.000 €, die in der Beschlussvorlage erwähnt sind. Die notwendigen Finanzmittel wären unserer Meinung nach in der aktuellen Lage an anderen Stellen sinnvoller einzusetzen. Die Mehrheit des Haupt- und Finanzausschusses sah das jedoch anders.

Wir sind bei der Umbenennung konsequent dem Votum des Bezirksbeirates gefolgt, unsere Kolleginnen und Kollegen aber nicht. Wir hätten zum Beispiel auch die Entscheidung des Bezirksbeirates Rohrbach unterstützt, dass die Felix-Wankel-Straße wie auch die Haberstraße, über die bereits im Jahr 2016 entschieden wurde, nicht umbenannt wird, sondern ein Zusatzschild erhält, da sich in beiden Straßen viele Gewerbebetriebe befinden, für die die Umbenennung mit hohen Kosten verbunden ist. Zugleich würde ein Zusatzschild eine kritische Auseinandersetzung mit den Personen ermöglichen, die Nobelpreisträger und Ingenieur von weltweitem Ruhm waren und in Heidelberg studiert und gewirkt haben.

Quelle: “Die Heidelberger”