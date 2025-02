Biblis – NACHTRAG – Mordermittlung nach Tod von 81-jährigem Rentner – Hinweistelefon eingerichtet

Biblis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Nach dem Fund eines verstorbenen 81-Jährigen in einer Wohnung in der Lindenstraße am Montagmittag (10.02.), gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Gewaltverbrechen aus, weswegen die Mordkommission “1002” eingerichtet wurde. Für Hinweise aus der Bevölkerung hat die MOKO “1002” unter der Rufnummer 06151/969 – 53222 ein Hinweistelefon eingerichtet, unter dem sich Bürgerinnen

und Bürger, auch anonym, melden können. Aktuell suchen die Ermittler Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (09.02.) und Montag (10.02.), 13.40 Uhr, im Bereich bzw. in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des

Polizeipräsidiums Südhessen

