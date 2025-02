Stuttgart – Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg auf der Didacta-Messe 2025 – Kriminalprävention im Fokus

Mannheim / Stuttgart / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Gleich mit zwei Ständen informiert das Landeskriminalamt Baden-Württemberg vom 11. bis 15. Februar 2025 auf der Didacta Bildungsmesse über spannende Präventionsangebote rund um Kriminalitäts- und Extremismusbekämpfung.

In Halle 5 stehen unsere Expertinnen und Experten des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg mit ihren Angeboten zur Extremismusprävention am Stand, Nummer 5D58 bereit. Am Stand gleich nebenan geben die Spezialistinnen und Spezialisten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes Tipps und Tricks zur Verbrechensvorbeugung.

Polizeiliche Kriminalprävention – Gemeinsam sicher durch Aufklärung

Wir bieten eine Vielzahl an wertvollen Informationen und Materialien zu relevanten Kriminalitätsthemen. Ob Gewalt-, Betrugs- oder Internetkriminalität – wir zeigen Ihnen, wie Sie sich und Ihr Umfeld besser schützen können. Insbesondere Lehrkräfte, Eltern und Multiplikatoren erhalten wertvolle Tipps, um Kinder und Jugendliche frühzeitig für Risiken zu sensibilisieren.

Extremismus vorbeugen – Das konex hilft

Das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) bietet Ihnen umfassende Beratungs- und Bildungsangebote zur Extremismusprävention und Deradikalisierungsarbeit. Erfahren Sie aus erster Hand, wie Radikalisierungstendenzen erkannt und diesen gezielt entgegengesteuert werden können. Mit unserem bewährten Programm “ACHTUNG?!” unterstützen wir Lehrkräfte und Schulen in Baden-Württemberg dabei, Schülerinnen und Schüler für extremistische Botschaften zu sensibilisieren. Unser Ziel: Junge Menschen stark machen, damit sie manipulative Strategien extremistischer Akteure durchschauen und reflektieren können.

Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 5.

Quelle:

Landeskriminalamt Baden-Württemberg