Speyer – Tagesfahrt des Seniorenbüros im Februar 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die erste Tagesfahrt des Seniorenbüros im Jahr 2025 führt am Dienstag, 25. Februar 2025, zur BASF in Ludwigshafen. Dort erwartet die Gruppe eine Werksführung. Anschließend tauchen die Teilnehmenden im BASF-Besucherzentrum in die erstaunliche Welt der Chemie ein und können deren Entwicklung kennenlernen. Den Teilnehmenden wird zuvor durch ein*e Mitarbeiter*in der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen durch eine Visualisierung den Umbau des Hochstraßennetzes und den Verlauf der neuen Stadtstraße, der Helmut-Kohl-Allee inklusive des neuen Stadtteils Mitte, erklären. Es ist ein gemeinsames Mittagessen sowie ein Abschluss bei Kaffee und Kuchen geplant. Die Rückfahrt startet gegen 17.30 Uhr. Interessierte Personen können sich ab Dienstag, 11. Februar 2025, auf die Vormerkliste setzen lassen. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter der Nummer 06232 14- 2661 auf dem Anrufbeantworter oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de erreichbar. Es sind nur begrenzte Plätze verfügbar. Für eine verbindliche Anmeldung und Bezahlung müssen die Teilnehmenden am Dienstag, 18. Februar 2025, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr im Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1a, vorbeikommen.

Quelle: Stadt Speyer