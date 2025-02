Mosbach – Aggressiver Mann randaliert und bedroht Mitarbeiterin

Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Montag gegen 23.10 Uhr musste die Polizei einen aggressiven Mann in Mosbach in Gewahrsam nehmen. Vor einem Schnellrestaurant in der Neckarelzer Straße griff ein 31-jähriger Mann einen 32-Jährigen an und schlug mehrfach mit den Fäusten

auf ihn ein. Zudem soll er versucht haben, mit Steinen auf sein Opfer loszugehen. Der 32-Jährige konnte sich in das Restaurant flüchten, woraufhin der Angreifer im Inneren mit einem Barhocker auf ihn losgehen wollte. Nachdem eine Mitarbeiterin ihn des Gebäudes verwies, bedrohte er diese. Da sich der Mann auch

gegenüber der Polizei aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

