Ludwigshafen – Unsterbliche Klänge: Das 3. ABO-Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Werke von Maurice Ravel und Fazıl Say schaffen einen spannenden Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Innovation.

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 18.00 Uhr,

präsentiert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ihr 3. ABO-Konzert diesmal im

Mozartsaal des Rosengartens Mannheim. Unter dem Titel „Unsterblichkeit“ erwartet das

Publikum ein facettenreiches Programm, das sich mit der Vergänglichkeit des Lebens und

der bleibenden Kraft der Musik auseinandersetzt.

Dieses Konzert findet auch im Rahmen der Biennale für Neue Musik statt und markiert als

Abschlusskonzert den feierlichen Schlusspunkt der diesjährigen Ausgabe. Im Mittelpunkt der

Biennale stand der Wissenschaftler Hermann von Helmholtz, dessen interdisziplinäre

Forschung in Physik, Physiologie und Philosophie die Verbindung von Wissenschaft und

Kunst prägte. Helmholtz hatte eine besondere Affinität zur Orgel, die sich sowohl in seinen

akustischen Forschungen als auch in seinem Interesse am Orgelbau widerspiegelt. Dieses

thematische Spannungsfeld wird im Konzert durch das Zusammenspiel von Orgel und

Orchester aufgegriffen und weitergeführt.

Unter der Leitung von Pascal Rophé, einem der gefragtesten Dirigenten Frankreichs, treffen

bedeutende Werke Maurice Ravels auf ein modernes Konzert des vielfach ausgezeichneten

Komponisten Fazıl Say. Als Solisten werden der renommierte Organist Christian Schmitt und

der gefeierte Trompeter Matthias Höfs zu erleben sein.

Das Programm im Überblick:

 Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin (Suite, 1919) – Diese Suite ist eine

Hommage an die französischen Barockkomponisten, insbesondere François

Couperin, und zugleich ein Gedenken an Ravels im Ersten Weltkrieg gefallene

Freunde. Die vier Sätze – Prélude, Forlane, Menuet und Rigaudon – zeichnen sich

durch eine raffinierte Orchestrierung aus, die klassische Tanzformen mit Ravels

impressionistischer Klangsprache verbindet.

 Fazıl Say: Konzert für Trompete, Orgel und Streichorchester mit Schlagzeug – Dieses

während der Pandemie-Jahre entstandene Werk vereint anatolische Melodien und

Rhythmen mit westlicher Sinfonik. Say integriert traditionelle türkische

Schlaginstrumente wie Darbuka und Kudüm, die in Kombination mit der Orgel und

Trompete eine einzigartige Klangwelt erschaffen. Das Konzert wurde 2022 beim

Musikfest Bremen uraufgeführt.

Nach der Pause folgt ein weiterer Einblick in Ravels Schaffen:

 Maurice Ravel: Menuet antique (1929) – Ravel orchestrierte dieses frühe Werk, das

1895 als erstes veröffentlicht wurde, viele Jahre später. Es zeigt seine Vorliebe für

historische Tanzformen, die er mit modernen harmonischen Farben und eleganter

Instrumentierung neu interpretiert.

 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé (Suite Nr. 2) – Zwischen Asche und Staub liegt ein

Leben, aber welches? Bevor wir irgendwann Flusen im Weltall sind, wäre es gut,

etwas zu schaffen, das ewig bleibt. Maurice Ravel war sein Leben lang dem Tod

ganz nah. In seiner Ballettmusik zu Daphnis und Chloé gelang es ihm, etwas

scheinbar so Selbstverständliches wie den Sonnenaufgang klanglich zu

revolutionieren. Abertausende Noten flirren wie sich ausbreitendes Sonnenlicht:

Jeden Tag ein neuer Tag, und immer wieder geht die Sonne auf – was für ein

tröstender, hübscher Schwindel! Besonders berühmt ist der erste Satz, Lever du jour

(Tagesanbruch), der mit impressionistischen Klangfarben den Sonnenaufgang

schildert. Die Suite gipfelt in der Danse générale, einem ekstatischen Tanz, der

Ravels meisterhafte Orchestrierungskunst eindrucksvoll zur Schau stellt.

Konzertbeginn: 18.00 Uhr | Einführung: 17.15 Uhr

Konzertende: voraussichtlich gegen 20.00 Uhr

Tickets: Erhältlich online unter www.staatsphilharmonie.de, per E-Mail an

karten@staatsphilharmonie.de oder telefonisch unter 0621 / 40171420.

Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz