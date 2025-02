Klingenmünster – Tötungsdelikt: 28-jähriger greift Mitinsassen mit Besteckmesser an

Klingenmünster / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Morgen des 04.02.2025 griff ein 28-Jähriger in einer psychiatrischen Einrichtung einen 31-Jährigen mit einem Besteckmesser an und verletzte ihn. Der 31-Jährige konnte fliehen und sich in Sicherheit bringen. Er erlitt mehrere Stich- bzw. Schnittverletzungen im Hals- und Oberkörperbereich. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Männer sind Patienten der Einrichtung. Der 28-Jährige ist nach einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren wegen eines Tötungsdeliktes aufgrund seiner damals festgestellten Schuldunfähigkeit in der geschlossenen forensischen Abteilung der Psychiatrie untergebracht.

Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft Landau dauern an.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau (Pfalz) und des Polizeipräsidium Rheinpfalz