Heidelberg – Spülung von Hydranten in Wieblingen und Heidelberg-Bergheim – Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung  

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell spülen die Stadtwerke Heidelberg die Trinkwasser-Hydranten im Stadtteil Wieblingen und danach in Heidelberg-Bergheim mit klarem Trinkwasser. Die Arbeiten dienen dazu, eine hohe Qualität der Trinkwasserversorgung sicherzustellen und dauern bis zu vier Wochen. Während dieser Zeit werden rund 500 Hydranten gespült.



Vor allem in höheren Häusern kann es im Zuge dieser Arbeiten zu Druckschwankungen kommen. In seltenen Fällen können außerdem leichte Trübungen auftreten. Denn durch die Spülungen werden Ablagerungen natürlicher Wasserinhaltsstoffe gelöst, die über die Zeit in den Anlagen und Leitungen entstehen. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg