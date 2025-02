Frankenthal – Helau! Ahoi! und Kikeriki! – Tradition trifft Lebensfreude: Frankenthal feiert den Fastnachtsumzug

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 1. März erreicht die Frankenthaler Fastnacht ihren Höhepunkt: Ab 14.11 Uhr ziehen rund 84 Nummern mit bis zu 40.000 Närrinnen und Narren beim diesjährigen Fastnachtsumzug durch die Frankenthaler Innenstadt.

„Die Vorfreude ist bereits jetzt riesig – Groß und Klein blicken dem farbenfrohen traditionellen Treiben mit Spannung entgegen. Dass der von uns als Stadtverwaltung organisierte Umzug auch in diesem Jahr wieder den gemeinsamen Höhepunkt der Fastnachtssaison bildet, ist keineswegs selbstverständlich, sondern einmal mehr dem unermüdlichen Einsatz unserer Vereine und Ehrenamtlichen zu verdanken. Der diesjährige Fastnachts-Pin, der erstmals in einer Stückzahl von 3.000 Stück aufgelegt wurde, ist schon jetzt ein voller Erfolg. Unterstützen Sie mit dem Kauf gerne auch weiterhin die Finanzierung des Umzugs“, appelliert Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.



Bereits ab 11.11 Uhr laden die Karnevalsvereine, Schausteller und das Café Mirou zum Fastnachtsmarkt auf den Rathausplatz ein, wo sich die Narren vorab und nach dem Umzug bis 18.11 Uhr stärken können. Hier wird auch während des Umzugs moderiert.

Teilnehmer

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer führt den Umzug gemeinsam mit dem Frankenthaler Stadtrat an. Die amtierende Miss Strohhut Isis Jendahl wird begleitet vom „Club der ehemaligen Miss Strohhüte“.



Mit einem Großaufgebot an Gardemädchen, Elferräten und Mottowagen sind alle örtlichen Karnevalsvereine, der Frankenthaler Carneval Verein, der Carnevalsverein Chorania, KG Rosenkavaliere, die Mörscher Wasserhinkele und der Stadtschlüsselverein KG Royal Frankenthal Studernheim sowie die Gockelswoog und die KG Schorleschubser als jüngster Verein vertreten.



Als auswärtige Vereine sind der Carneval Club Mondglotzer aus Ludwigshafen, der Roxheimer Carnevalsverein die Altrhoischnooke, die Stadtgarde Ludwigshafen, die Hessemer Kiesbolle, der Karnevalverein Dirmstein „Die Gaumekitzler“, die Knaggische Sandhase, der Karnevalverein Fidele Zecher Oggersheim und der FC Ruchemer Schlosshogger zu Gast in Frankenthal.



Auch weniger „närrische“ Vereine und Organisationen wie z.B. das Theater Alte Werkstatt und die Ökumenische Sozialstation sind beim Fastnachtsumzug mit dabei. Auch Sportgruppen und -vereine präsentieren sich, unter anderem der 1. Taekwondo und Kickbox Club Frankenthal und der Tanzsportclub Gelb-Schwarz Casino Frankenthal.

Mit einem Spielmannszug, zwei Guggemusikgruppen und dem Ein-Mann-Orchester „De Fux Deiwels Wilde“ ist für die passende Begleitmusik gesorgt.

Zugweg

Vom Aufstellungsbereich in der Straße Am Kanal zieht der närrische Lindwurm über den Foltzring und den Europaring in die Turnhallstraße, Speyerer Straße, Rathausplatz, Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Elisabethstraße und die Carl-Theodor-Straße zur Auflösung.

Frankenthaler Fastnachts-Pin

Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr der Frankenthaler Fasnachts-Pin. Der Anstecker kostet drei Euro und ist in einer Auflage von 3.000 Stück erschienen. Mit dem Erlös wird die Finanzierung des Fastnachtsumzugs unterstützt. Sponsor ist die VVR-Bank. Zu haben ist der Pin bei den närrischen Veranstaltungen und bei den Einzelhändlern Kisling, Birkenmeier und Edeka Stiegler.

Das gedruckte Programm des Fastnachtsumzugs liegt zeitnah im Frankenthaler Einzelhandel und am Infoschalter im Rathaus aus. Mehr Informationen sind auch unter www.frankenthal.de/fastnacht zu finden.