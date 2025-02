Edenkoben – Schwerverletzter Radfahrer

Rödersheim-Gronau / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 06:30 Uhr, brach ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in der Assenheimer Straße in Rödersheim-Gronau aus. Der 55-jährige Bewohner des Anwesens wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die ... Mehr lesen »